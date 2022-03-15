شركة الكهرباء تبدأ تجربة العدادات مسبوقة الدفع من زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، في تركيب عدادات مسبقة الدفع التي تعمل بنظام الكارت، وذلك كمرحلة تجريبية بدأتها بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير خدمات المستهلكين والتنوع في طرق التحصيل وجمع الإيرادات وتقليل الفاقد التجاري والفوترة، وفي ظل نقص الإمكانات والعجز في توليد الطاقة والإفراط في استهلاك التيار الكهربائي.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها ستقوم بتعميم العدادات مسبوقة الدفع لاحقًا في بقية المناطق الليبية خلال المدة المقبلة.

عدادات مسبوقة الدفع بدأ تجربتها بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

عدادات مسبوقة الدفع بدأ تجربتها بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

عدادات مسبوقة الدفع بدأ تجربتها بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)