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بالصور: إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 04:05 مساء
بالصور: إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس
إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس, 11 مارس 2022. (المستشفى الجامعي طرابلس)
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أجرى قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي طرابلس، صباح الجمعة، 11 عملية زراعة مفاصل صناعية للركبة، لمرضى يعانون من احتكاك مزمن من قائمة الانتظار.

وأكد رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، الدكتور صالح أبومهارة، أن إجراء العمليات يأتي في إطار حرص القسم على تقديم أفضل الخدمات الطبية الآمنة، ذات الجودة العالية للمرضى الذين يحتاجون لتركيب مفاصل صناعية للركبة.

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ولفت إلى إجراء 55 حالة زراعة خلال العام الجاري 2022، و145 حالة زراعة مفصل الركبة لسنة 2021، وفق الإمكانات المتاحة التي تباطأت لعدة أشهر للإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، موضحا أن القسم ما زال مستمرا في إجراء عمليات زراعة المفاصل الصناعية بطريقة انسيابية بكل كفاءة للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية في البلاد.

إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس, 11 مارس 2022. (المستشفى الجامعي طرابلس)
إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس, 11 مارس 2022. (المستشفى الجامعي طرابلس)
إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس, 11 مارس 2022. (المستشفى الجامعي طرابلس)
إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس, 11 مارس 2022. (المستشفى الجامعي طرابلس)
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