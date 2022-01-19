مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مخازن مستشفى طرابلس الجامعي، صباح اليوم الأربعاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي احتياجاته لعدة أشهر مقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان اليوم، إن وصول الشحنة لمستشفى طرابلس الجامعي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بوضع استراتيجية من قبل إدارة المستشفى لإعادة العمل بكافة أقسامه.

وأكد البيان أن الشحنات ستتوالى لمخازن المستشفى خلال الفترة المقبلة، «لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بالمستوى اللائق».

- الدبيبة يفتتح قسم النساء والولادة بعد صيانته ويتفقد مستشفى طرابلس الجامعي

وأول من أمس، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قسم النساء والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي، كما أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمستشفى، مثنيًا على التحسن الملحوظ لمَن يزور المستشفى بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن زيارة الدبيبة التفقدية إلى مستشفى طرابلس الجامعي جاءت لمتابعة سير العمل ومتابعة أعمال التوسعة والتطوير بالمستشفى في قسم الإسعاف.

مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية, 19 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية, 19 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية, 19 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)