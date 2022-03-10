الكبير يبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية برنامج الدعم الفني للمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ باقي مراحل برنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة للمصرف، الذي انطلق في سبتمبر العام الماضي.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمس الأربعاء، حسب بيان المصرف على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويتضمن برنامج الدعم الفني ستة محاور رئيسية، تتمثل في الرقابة المصرفية والأسواق المالية والسياسة النقدية وميزان المدفوعات والبرمجة المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

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- تفاصيل مباحثات الصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين

وأمس أيضًا، أجرى الكبير، مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية جوي هوود، محادثات حول برامج التعاون بين المصرف والمؤسسات الأميركية، وسبل دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأميركية لنشاطها في ليبيا، ومسار توحيد المصرف.

والتقى محافظ المصرف المركزي، خلال زيارته واشنطن، مسؤولي مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية، حيث ناقش معهم جهود توحيد المصرف وتطورات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.