«المركزي» الليبي والفيدرالي الأميركي يبحثان تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المصرف المركزي، إن محافظ المصرف الصديق الكبير ناقش مع البنك الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة الأميركية واشنطن أمس الثلاثاء.

وحسب تغريدة على الحساب الرسمي لـ«المركزي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد بحث الجانبان «استمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية»، ولم تذكر التغريدة تفاصيل أخرى عن مضمون اللقاء.

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يشار إلى أن البنك الفيدرالي الأميركي هو جهاز حكومي فيدرالي، يعمل في الولايات المتحدة عمل البنوك المركزية في الدول الأخرى من العالم، وتأسس في 23 ديسمبر 1913 بموجب قانون الاحتياط الفيدرالي بعد سلسلة من الأزمات المالية.

ويزور محافظ المصرف المركزي العاصمة الأميركية على رأس وفد؛ للاجتماع مع المسؤولين في واشنطن، ومناقشة ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وفق ما أفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند في 28 فبراير الماضي. وأجرى الكبير أيضا مباحثات أمس الثلاثاءمع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارته العاصمة واشنطن.