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الصديق الكبير يبحث برامج التعاون بين «المركزي» والمؤسسات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 08:52 مساء
الصديق الكبير يبحث برامج التعاون بين «المركزي» والمؤسسات الأميركية
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوي هوود، في العاصمة واشنطن. (صفحة المصرف على فيسبوك)
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أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مباحثات مع مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية حول برامج التعاون بين المصرف والمؤسسات الأميركية.

وذكر بيان نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المحافظ التقى مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية جوي هوود، بمقر الوزارة في العاصمة واشنطن.

وأضاف البيان أن محاور المباحثات تضمنت أيضًا دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأميركية لنشاطها في ليبيا، ومسار توحيد المصرف.

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- تفاصيل مباحثات الصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين

وأوضح المصرف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأمس الثلاثاء، أفاد مصرف ليبيا المركزي في سلسلة بيانات منفصلة بأن الصديق الكبير أجرى عدة مباحثات مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارته العاصمة واشنطن.

وتضمنت اللقاءات الاجتماع مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية.

ويزور محافظ المصرف المركزي العاصمة الأميركية على رأس وفد؛ للاجتماع مع المسؤولين في واشنطن، ومناقشة ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وفق ما أفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند في 28 فبراير الماضي.

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