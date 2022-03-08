Atwasat

تفاصيل مباحثات الصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 11:02 مساء
تفاصيل مباحثات الصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين
جانب من لقاء الصديق الكبير مع مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية (صفحة المصرف على فيسبوك)
alwasat radio

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارته العاصمة واشنطن.

ونشر المصرف بيانين منفصلين، عبر صفحته على «فيسبوك»، كشف خلالهما فحوى لقاءين عقدهما الصديق الكبير بمقر وزارة الخزانة الأميركية.

المسار المالي والنقدي في ليبيا
اللقاء الأول جرى مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، وناقش ثلاثة بنود هي: دعم جهود مصرف ليبيا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا، وتدابير الشفافية والإفصاح التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي، وآخر تطورات توحيد مصرف ليبيا المركزي والمراحل المقبلة لاستكمال هذا الإجراء.

- الكبير يبحث مع البنك الدولي دعم جهود التنمية الاقتصادية
- الكبير يبحث 3 ملفات مع صندوق النقد في واشنطن
- «الكبير» يستعرض الوضع المالي وتوحيد «المركزي» مع مسؤولين أميركيين
- الصديق الكبير يناقش مع وفد أميركي الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا

إجراءات مكافحة الجرائم المالية
وفي لقاء آخر، التقى الصديق الكبير مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية، وناقش دعم الوزارة لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية، والمشاريع التي تبناها المصرف لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية.

مناقشات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
وفي وقت سابق اليوم، ناقش الكبير مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي حسن ميرزا، دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الليبية بالتعاون مع المؤسسات الليبية المعنية، ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى تكثيف برامج الدعم الفني للبنك الدولي.

هذا اللقاء جاء بعد لقاء أمس مع المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي استعرض «جهود المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وبرامج الدعم الفني والاستشاري لصندوق النقد الدولي».

«مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين
ويزور محافظ المصرف المركزي العاصمة الأميركية على رأس وفد؛ للاجتماع مع المسؤولين في واشنطن، ومناقشة ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وفق ما أفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند في 28 فبراير الماضي.

وقتها قال نورلاند إن تلك الزيارة ستشهد «مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين، وذلك بعد اجتماع للسفير الأميركي والصديق الكبير اتفقا خلاله على «أهمية استقلال المؤسسات السيادية، ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي».

جانب من لقاء الصديق الكبير مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية (صفحة المصرف على فيسبوك)
جانب من لقاء الصديق الكبير مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية (صفحة المصرف على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بولندا مستعدة لوضع طائراتها من طراز «ميغ-29» في تصرف واشنطن

بولندا مستعدة لوضع طائراتها من طراز «ميغ-29» في تصرف واشنطن
بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا
«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا

«فيفا» يوجه ضربة جديدة غير مسبوقة لكرة القدم في روسيا
السيسي يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي خلال زيارة للرياض (صور)

السيسي يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي خلال زيارة للرياض (صور)
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن الغاز الروسي

وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن الغاز الروسي
المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك»

المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام ...
ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب

ليفربول يستقبل إنتر ميلان بتحذيرات شديدة اللهجة من كلوب
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز

الهلال والأهلي بنغازي يتصدران مشهد مواجهات الجولة 13 في الدوري الليبي الممتاز
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون

باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفدان من الرحيبات ونالوت يعرضان على الدبيبة مشاكل البلديتين
وفدان من الرحيبات ونالوت يعرضان على الدبيبة مشاكل البلديتين
«توتال» الفرنسية تبدي استعدادها للمساهمة بتطوير إنتاج الغاز في ليبيا
«توتال» الفرنسية تبدي استعدادها للمساهمة بتطوير إنتاج الغاز في ...
الكبير يبحث مع البنك الدولي دعم جهود التنمية الاقتصادية
الكبير يبحث مع البنك الدولي دعم جهود التنمية الاقتصادية
مصر والسعودية: مجلس النواب الليبي المنوط بمنح الشرعية للسلطة التنفيذية
مصر والسعودية: مجلس النواب الليبي المنوط بمنح الشرعية للسلطة ...
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
أبوجناح يستمع لاحتياجات العاملين بمراكز العزل والفلترة
أبوجناح يستمع لاحتياجات العاملين بمراكز العزل والفلترة...
واشنطن تتواصل مع الدبيبة وباشاغا وتدعو لوقف التصعيد
واشنطن تتواصل مع الدبيبة وباشاغا وتدعو لوقف التصعيد...
تفاصيل مباحثات الصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين
تفاصيل مباحثات الصديق الكبير مع مسؤولين أميركيين...
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
مصر والسعودية: مجلس النواب الليبي المنوط بمنح الشرعية للسلطة التنفيذية
مصر والسعودية: مجلس النواب الليبي المنوط بمنح الشرعية للسلطة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط