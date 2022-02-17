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باشاغا يهنئ الليبيين بذكرى الثورة.. ويدعو للاستفادة من التجارب السابقة وتحقيق المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 09:59 مساء
باشاغا يهنئ الليبيين بذكرى الثورة.. ويدعو للاستفادة من التجارب السابقة وتحقيق المصالحة
باشاغا متحدثا إلى الليبيين بمناسبة ذكرى الثورة، الخميس 17 فبراير 2022. (فيديو الكلمة)
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هنأ رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، الليبيين بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير 2011، داعيا الجميع إلى الاستفادة من التجارب السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية لبناء دولة مدنية قوية.

وقال باشاغا في كلمة نشرها مكتبه الإعلامي، مساء الخميس، إن ثورة 17 فبراير «كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفرد بالرأي»، مشيرا إلى أن الليبيين عانوا في السابق «من تدني جودة الحياة وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة». 

باشاغا: الليبيون عانوا من عقوبات دولية فرضت على ليبيا بسبب مغامرات بعض الساسة
وأضاف باشاغا أن الليبيين عانوا أيضا «من عقوبات دولية فرضت على ليبيا بسبب بعض مغامرات الساسة ودفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط»، لافتا إلى أن «العبرة أولا وأخير بالواقع المعاش».

ولفت إلى أن منحة التحرر التي تحققت مع ثورة فبراير انقلبت إلى «محنة تهدد بالتفرق والتشرذم» جراء ما عاناه الليبيون «من انقسامات سياسية حادة واضطرابات أمنية خطيرة جدا وما شهدنا من شطط وظلم وتطرف أدى إلى سفك الدماء وتهجير الأبرياء ونهب الأرزاق وانتهاك الحرمات طيلة السنوات الماضية»

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ودعا باشاغا الليبيين جميعا إلى تحكيم العقل والتوقف «عن الانتقام والتوحش والكراهية» بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها خلال 11 عاما وذلك من أجل تشييد الدولة وإقامة بنيانها، مشددا على أن «الثورة ليست لإسقاط النظام كغاية».  

باشاغا: الثورة وسيلة لبناء الدولة القائمة على احترام حقوق المواطنة
وأكد باشاغا أن الثورة «هي وسيلة لبناء الدولة التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدل والإنصاف»، وجامعة لجميع المواطنين بلا استثناء سواء المؤمنين بثورة فبراير أو المناصرين للنظام السابق، لأن المواطنة أشمل وأوسع وأكبر من التواجهات السياسية, والعقيدة الوطنية تنصهر في بوتقتها كافة التوجهات والآراء السياسية».

ودعا رئيس الوزراء المكلف في ختام كلمته، الليبيين جميعا إلى الاستفادة من التجارب «المريرة» التي خاضوا السنوات الماضية، مطالبا إياهم بـ«الوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية وتبقى ليبيا هي الوطن رغم كل الصعاب والمحن عاشت ليبيا دولة قوية عزيزة مستقلة وأبية».

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