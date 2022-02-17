المشري يهنئ الليبيين بذكرى الثورة: ما من طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية إلا بدستور دائم للبلاد

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالتهنئة إلى الشعب الليبي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، متحدثًا عن الحاجة إلى الوصول لدستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال المشري، إن الثورة جاءت لأهداف سامية من أجل حرية الشعب وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة القانون، حسب كلمة في مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس في موقع «فيسبوك»، الخميس.

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وأضاف أن «الوفاء للثوار وتضحياتهم يستلزم شحذ الهمم، وشد العزائم لعدم المساومة على وحدة الوطن وسيادته وحرمة ترابه، وقبول آراء الآخرين ونداء الحكمة».

وأردف: «ما من طريق للوصول إلى بر الأمان إلا بإنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بإقامة انتخابات على أسس دستورية وقانونية متينة»، متابعًا أن «المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على تقصي الحقائق ورد المظالم وجبر الضرر هدف أساسي ووطني لإنهاء المحن واستقرار البلد والحفاظ على وحدته».