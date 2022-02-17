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عقيلة صالح: حكومة الاستقرار ستركز على إزالة القوة القاهرة المعيقة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 08:29 مساء
عقيلة صالح: حكومة الاستقرار ستركز على إزالة القوة القاهرة المعيقة للانتخابات
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة المقبلة برئاسة فتحي باشاغا، التي اختارها مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بـ«حكومة الاستقرار، التي سيكون مهمتها تهيئة الأوضاع الامنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها»، أي 24 ديسمبر الماضي.

وأضاف صالح، في كلمة لمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، اليوم الخميس، إن دعم الحكومة ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم، «وذلك لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش».

عقيلة: اقبلوا بالحوار الواقعي 
وتابع: «نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية، وعلينا القبول بالحوار الواقعي والموضوعي، وترك المناكفات، وكل أشكال الشد إلى الخلف، وترك الماضي والخلافات».

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وأشار صالح إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن «وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني، تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثييرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي».

الثورة يجب أن تغير إلى الأفضل
واعتبر أن الثورة تذكر الجميع بـ«التضحيات العظيمة التي بذلها الشعب من أجل الحرية والمساواة، فالثورة حراك اجتماعي مشروع، يجب أن تغير الواقع إلى الأفضل... والاختيار الحقيقي لوطننا هو تجاوز نفق التصادم الفكري والجهوي، وعدم التفريط في منجز السلام، وبناء مجتمع متسامح قادر على العمل والإبداع».

كما رأى رئيس مجلس النواب أن المجلس نجح في المشاركة في حوار ليبي ليبي خلال الفترة الاخيرة، «في سابقة لم تحدث منذ 2011، استطاعت الأطراف القيام بحوار ليبي مباشر، وتجاوز الانقسام بحوار وضعت فيه مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء».

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