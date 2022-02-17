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الدبيبة في التهنئة بذكرى الثورة: ليبيا لن تكون إلا واحدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 01:22 مساء
الدبيبة في التهنئة بذكرى الثورة: ليبيا لن تكون إلا واحدة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التهنئة إلى الشعب الليبي في الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقال الدبيبة: «في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، الخميس.

وتابع: «ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة».

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وأمس الأربعاء، وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي، للتهنئة بالذكرى، مؤكدًا ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل، وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن «نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبًّا وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة»، مشددًا على أن بناء الوطن مسؤولية جماعية، «تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود».

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