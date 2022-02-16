Atwasat

المنفي في ذكرى ثورة فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول المستقبل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 16 فبراير 2022, 09:22 مساء
المنفي في ذكرى ثورة فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول المستقبل
رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلمة للشعب الليبي، لمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير، مؤكدًا ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل، وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

وقال المنفي، في كلمته التي نشرها المجلس الرئاسي اليوم، «قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل».

وأكد أن السلام الحقيقي يتطلب أن «نسمو على خلافاتنا، ونتنازل لشركائنا في الوطن حبًّا وكرامةً، لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة»، مشددًا على أن بناء الوطن مسؤولية جماعية، «تبدأ بالتسامح والعفو، للوصول إلى الهدف المشترك المنشود».

- بسبب الحالة الجوية.. تأجيل حفل ذكرى ثورة فبراير إلى الجمعة
- الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، فتح الله الزني، تأجيل الاحتفال بذكرى الثورة إلى مساء الجمعة.

وأرجع التأجيل إلى عدم استقرار الحالة الجوية المتوقعة غدًا الخميس في طرابلس، حسب كلمته في مؤتمر صحفي الأربعاء، نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» و«ويمبلدون»

ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» ...
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: حالة عدم استقرار في الطقس تصل ذروتها غدا
«الأرصاد»: حالة عدم استقرار في الطقس تصل ذروتها غدا
ضبط عصابة سرقت 700 ألف دينار من منزل مواطن في أبو سليم
ضبط عصابة سرقت 700 ألف دينار من منزل مواطن في أبو سليم
اتصال هاتفي بين الصديق الكبير وسفيرة بريطانيا لبحث «مواضيع مشتركة»
اتصال هاتفي بين الصديق الكبير وسفيرة بريطانيا لبحث «مواضيع ...
المصرف المركزي وبرلمانيون يناقشون مقترح جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة
المصرف المركزي وبرلمانيون يناقشون مقترح جدول موحد لمرتبات ...
أبوجناح يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لتدريب كوادر جهاز الإسعاف والطوارئ
أبوجناح يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لتدريب كوادر جهاز الإسعاف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
المنفي في ذكرى ثورة فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا الاتفاق حول المستقبل
المنفي في ذكرى ثورة فبراير: قد نختلف حول الماضي لكن علينا ......
انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس
انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس...
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 ......
أبوجناح يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لتدريب كوادر جهاز الإسعاف والطوارئ
أبوجناح يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لتدريب كوادر جهاز الإسعاف ......
المصرف المركزي وبرلمانيون يناقشون مقترح جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة
المصرف المركزي وبرلمانيون يناقشون مقترح جدول موحد لمرتبات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط