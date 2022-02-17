Atwasat

سفيرة بريطانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير.. وتدعو القادة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 11:05 صباحا
سفيرة بريطانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير.. وتدعو القادة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار
جانب من الاحتفال بذكرى ثورة فبراير في تاجوراء، 17 فبراير 2022، (الحكم المحلي)
alwasat radio

وجهت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، التهنئة إلى الليبيين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

ودعت هرندل قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الخميس.

وبالمثل، وجهت السفارة عبر حسابها على «تويتر» التهنئة بالذكرى نفسها، مضيفة: «ننتهز الفرصة للتَّدبر في التقدم المحرز في ليبيا رغم التحديات، ونأمل في استمرار الزخم نحو الاستقرار والازدهار للجميع».

- البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو لـ«عملية سياسية» تؤدي إلى الانتخابات
- «وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير

وأمس الأربعاء، تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتهنئة إلى الشعب الليبي، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم «جميع الليبيين للانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن».

كما جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تعليقها عن المناسبة ذاتها، الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس
لأول مرة في تاريخه.. المنتخب اللبناني يتوج بلقب كأس العرب لكرة السلة

لأول مرة في تاريخه.. المنتخب اللبناني يتوج بلقب كأس العرب لكرة السلة
لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»

لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»
كيف نجت من العقوبة؟.. كواليس تناول الروسية فالييفا 3 مواد محظورة في أولمبياد بكين

كيف نجت من العقوبة؟.. كواليس تناول الروسية فالييفا 3 مواد محظورة في أولمبياد ...
قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» و«ويمبلدون»

ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» ...
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد يوناني يتفقد مطار بنينا لفتح خط جوي بين بنغازي وأثينا
وفد يوناني يتفقد مطار بنينا لفتح خط جوي بين بنغازي وأثينا
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي
لأول مرة في ليبيا.. إيفاد أوائل ثانويات الصم وضعاف السمع للدراسة الجامعية بالخارج
لأول مرة في ليبيا.. إيفاد أوائل ثانويات الصم وضعاف السمع للدراسة ...
أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل العام
أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل العام
ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي
ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
سفيرة بريطانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير.. وتدعو القادة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار
سفيرة بريطانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير.. وتدعو ......
الأمم المتحدة: 800 ألف محتاج في ليبيا.. وخطة طوارئ في حال تدهور الوضع الأمني
الأمم المتحدة: 800 ألف محتاج في ليبيا.. وخطة طوارئ في حال ......
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا مع انخفاض درجات الحرارة
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا مع انخفاض درجات ......
ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي
ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي...
أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل العام
أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط