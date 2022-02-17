سفيرة بريطانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير.. وتدعو القادة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، التهنئة إلى الليبيين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

ودعت هرندل قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الخميس.

وبالمثل، وجهت السفارة عبر حسابها على «تويتر» التهنئة بالذكرى نفسها، مضيفة: «ننتهز الفرصة للتَّدبر في التقدم المحرز في ليبيا رغم التحديات، ونأمل في استمرار الزخم نحو الاستقرار والازدهار للجميع».

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وأمس الأربعاء، تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتهنئة إلى الشعب الليبي، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم «جميع الليبيين للانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن».

كما جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تعليقها عن المناسبة ذاتها، الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين.