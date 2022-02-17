في تهنئة بذكرى الثورة.. السفير الأوروبي: ندعم الشعب الليبي في اتخاذ قراره بشأن مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل الشعب الليبي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقال ساباديل: «في الذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير.. أطيب تمنياتنا ودعمنا الكامل للشعب الليبي لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار بشأن المستقبل الذي يريده الليبيون لهم ولأطفالهم في كنف السلام والوحدة»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، الخميس.

- نورلاند في تهنئته بذكرى ثورة فبراير: ندعم جهودا أممية لإيجاد حلول وسط تؤدي إلى الانتخابات

- سفيرة بريطانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير.. وتدعو القادة إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار

- البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو لـ«عملية سياسية» تؤدي إلى الانتخابات

- «وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير

وهنأت سفارتا فرنسا وإسبانيا في ليبيا، الشعب الليبي أيضًا بالذكرى، وبالمثل مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند الذي أكد دعم واشنطن لجهود أممية تفضي إلى مسار انتخابي موثوق.

وأيضًا، هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، الليبيين، داعية قادة البلاد إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الشعب.