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البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو لـ«عملية سياسية» تؤدي إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 12:03 صباحا
البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو لـ«عملية سياسية» تؤدي إلى الانتخابات
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، التزامها بمواصلة دعم «جميع الليبيين للانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن».

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»، تقدمت خلاله بالتهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

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وقالت البعثة إنها «تنتهز هذه المناسبة لتجديد دعوتها للحفاظ على الاستقرار والهدوء في البلاد»، مؤكدة أنها «تكرر التزامها الراسخ بمواصلة جهودها لدعم جميع الليبيين في الانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز «الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين».

يأتي هذا بينما لا تزال العملية السياسية غامضة، في أعقاب تسمية مجلس النواب رئيس حكومة جديدًا، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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