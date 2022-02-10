Atwasat

شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 11:09 مساء
شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة
آثار مكتشفة بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع طرابلس تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية بالقرب من نادي الظهرة، وحقيقة وجود عملات معدنية أو نقود أو ذهب بالموقع.

وأفاد رئيس فرع الجهاز طرابلس العقيد عادل الطوفة، وفق منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الشرطة السياحية تواجدت بالموقع الأثري رفقة مديرية أمن طرابلس بشارع الإلكترونات في الظهرة منذ ورود البلاغ من أحد المواطنين بشأن اكتشاف آثار خلال أعمال بناء وتشييد بالقرب من نادي الظهرة، موضحا أن أعمال المسح الأثري مستمرة من قِبل الفريق المكلف من مصلحة الآثار.

- بالصور: اكتشاف مقبرة أثرية تعود للقرن الثاني الميلادي في الظهرة

وأضاف «طوفة» أن أعمال المسح والاستكشاف ما زالت متواصلة، نافيا الأخبار التي راجت بوجود عملات معدنية أو ذهب، مؤكدا أنها آثار جنائزية.

وقالت مديرة مراقبة آثار طرابلس، ربيعة عرفة، إن أعمال الحفر والاستكشاف استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتبين أن الموقع يحتوي على مقبرة أثرية عائلية تعود إلى القرن الثاني الميلادي، أي نحو 2000 سنة، وهي لعائلة أو عائلات من الطبقة المتوسطة.

ووفق عرفة، حدد الخبراء الفترة الزمنية، من نوع الأثاث الجنائزي المتمثل في بقايا الزجاج والمرايا والصحون والجرار الفخارية المعدة لحمل رفاة الموتى، نافيةً أن تكون هناك أية عملات معدنية أو نقود أو ذهب.

آثار مكتشفة بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
آثار مكتشفة بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من أعمال البحث عن آثار بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من أعمال البحث عن آثار بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
شرطة السياحة بموقع البحث عن آثار بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
شرطة السياحة بموقع البحث عن آثار بالقرب من نادي الظهرة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله

القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية

12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا

صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
الروسية فالييفا تسقط في فخ المنشطات بأولمبياد بكين

الروسية فالييفا تسقط في فخ المنشطات بأولمبياد بكين
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
حدوته ليبية

حدوته ليبية
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا ترفع التمثيل الدبلوماسي لدى أوغندا.. والسفير يقدم أوراق اعتماده
ليبيا ترفع التمثيل الدبلوماسي لدى أوغندا.. والسفير يقدم أوراق ...
باشاغا يتسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب
باشاغا يتسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة
شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة
باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد أيدينا للجميع
باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد أيدينا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي
القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي...
المزيد
الدبيبة يتمسك بموقعه وفق خريطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار
الدبيبة يتمسك بموقعه وفق خريطة الطريق المعتمدة من ملتقى ......
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله...
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا...
باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد أيدينا للجميع
باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد ......
شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة
شرطة السياحة تعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية في الظهرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط