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وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 12:54 صباحا
وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز التقت ممثلي المجتمع المدني في بنغازي (حساب وليامز على تويتر)
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التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن اللقاء جاء في سياق تبادل «حديث ملهم ومحفز» مع المجموعات الثلاث، حيث ناقشت «الديناميات السياسية الحالية».

وتابعت وليامز نقلاً عن ممثلي المجتمع المدني: «كانت رسالتهم واضحة وضوح الشمس: ينبغي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، مشيرين إلى «حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية».

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وأمس الثلاثاء، التقت وليامز ممثلات عن المجتمع المدني في مدينة بنغازي، حيث ناقشت التطورات الأخيرة و«ضرورة تهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، وفق تغريدة عبر حسابها في «تويتر».

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز التقت ممثلي المجتمع المدني في بنغازي (حساب وليامز على تويتر)
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز التقت ممثلي المجتمع المدني في بنغازي (حساب وليامز على تويتر)
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز التقت ممثلي المجتمع المدني في بنغازي (حساب وليامز على تويتر)
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز التقت ممثلي المجتمع المدني في بنغازي (حساب وليامز على تويتر)
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