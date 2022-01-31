وليامز تعيد التأكيد على أولوية الانتخابات لحل أزمة الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التأكيد على أن «السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو من خلال صناديق الاقتراع».

جاء ذلك خلال لقاء وصفته بـ«الممتاز» جمعها اليوم بمسؤولي حزب «السلام والازدهار» في طرابلس، حيث أطلعت رئيس الحزب محمد خالد الغويل ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب على أهداف مهمتها في ليبيا، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وفق تغريدة عبر حسابها على «تويتر».

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وقالت وليامز إنها أجرت «نقاشًا جيدًا حول رؤية الحزب لمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية». كما شددت على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية للبلاد، ورفع أصوات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.

وفي جلسته التي عقدها في وقت سابق اليوم الإثنين، طالب أعضاء بمجلس النواب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بـ«عدم التدخل في الشؤون الليبية»، وهي التي تتمسك ببقاء الحكومة لإنجاز الانتخابات قبل نهاية منتصف العام الجاري.

ستيفاني وليامز تلتقي مسؤولي حزب «السلام والازدهار». الإثنين، 31 يناير 2022 (حساب وليامز على تويتر)

ستيفاني وليامز تلتقي مسؤولي حزب «السلام والازدهار». الإثنين، 31 يناير 2022 (حساب وليامز على تويتر)