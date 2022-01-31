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7 قرارات «عاصفة» في جلسة النواب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 03:58 مساء
7 قرارات «عاصفة» في جلسة النواب
جانب من جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، 24 يناير 2022، (صورة من بث مباشر)
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انتهت جلسة مجلس النواب التي عُقدت، اليوم الإثنين، في مدينة طبرق بحضور رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، ونائبه الثاني أحميد حومة، إلى عدد من الأمور المهمة، منها بحث تسمية رئيس جديد للحكومة في 8 فبراير المقبل.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إنه تقرر أن يبدأ مكتب مقرر بالمجلس بتسلُّم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، ويتولى المكتب بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلّمها؛ فيما تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل (8 فبراير).

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قبل ذلك، يفترض أن يستمع المجلس إلى المرشحين لرئاسة الوزراء في جلسة الإثنين المقبل (7 فبراير). كما قررت الجلسة عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء.

وشهدت جلسة اليوم، مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه في جلسة الإثنين المقبل، وكذلك «مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية».

كما أوضح بليحق أن الجلسة انتهت إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة.

وكذلك، مطالبة لجنة الطاقة بالمجلس بتقديم استدعاء لرئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وأخيرا، تقرر عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعوا عن العمل «بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء» للبت في عضويتهم، حسب بليحق. 

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