سعيد مغيب: السفراء في ليبيا أصبحوا أوصياء على الشعب

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، إن السفراء في ليبيا تحولوا إلى «سماسرة وحكام»، وأصبحوا «أوصياء على الشعب الليبي»، مضيفا: «قبل التحدث عن دستور، يجب أن نوقف هؤلاء الغرباء وأعمالهم التي تنتهك السيادة الليبية».

وطالب مغيب بوقف الاتفاقية الأمنية مع تركيا التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة، و«عرضها على مجلس النواب، إذا وافق عليها يكون وجود القوات التركية شرعيا كما قال السفير التركي، وإذا رفضت يجب أن يخرجوا وبعد ذلك نتحدث عن دستور بكل حرية»، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

وتابع: «ثاني خطوة يجب اتخاذها، إعلان قبول طلبات ترشح رئيس الوزراء الجديد، ويكون أول أعمال حكومته هو مطالبة المجتمع الدولي بإخراج جميع القوات الأجنبية، والعمل على المصالحة الوطنية والتأسيس لها، والإعداد للانتخابات المقبلة، وغير ذلك يعد إطالة لأمد الأزمة، وتلاعب السفراء بمصير الشعب الليبي».