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المنقوش تشارك في الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 11:55 مساء
المنقوش تشارك في الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب
جانب من الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية. الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
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شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية الـ156على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير آليات التعاون العربي المشترك، حيث بحث الاجتماع أهم المواضيع والقضايا التي تشغل الدول المشاركة والمصاعب التي تواجهها، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

- المنقوش تصل إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية

تحدثت وزيرة الخارجية عن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والدعم العربي المطلوب لإنجاح مسارات التحول الديمقراطي، والخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتكاثف الجهود لدعم السلام في المنطقة.

وعلى صعيد آخر تناول الاجتماع التنسيق العربي وتبادل الخبرات لمواجهة جائحة كورونا، حيث ترأست الكويت اجتماع اليوم باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا منذ نحو عام عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية.

جانب من الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية. الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
جانب من الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية. الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
جانب من الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية. الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
جانب من الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية. الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
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