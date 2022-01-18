موسكو تبلغ وليامز رفضها فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «عدم قبول فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين»، بالإضافة إلى احترام العملية السياسية الشاملة التي يقودها ويمتلكها الليبيون.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير خارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وأفادت الخارجية الروسية، في إيجاز صحفي بشأن اللقاء، بأن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الراهن في ليبيا في ظل تأجيل الانتخابات.

روسيا تتحدث عن الدور التنسيقي لبعثة الأمم المتحدة دون تدخل

وأكدت روسيا، وفق البيان، «أهمية الدور التنسيقي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الليبية دون تدخل خارجي، كجزء من عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد».

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ولفت البيان إلى أن المسؤول الروسي أكد على «الحاجة إلى الاحترام الصارم للعملية السياسية الشاملة التي يقودها ويمتلكها الليبيون، والتي تسهلها الأمم المتحدة وفقًا لتفويض مجلس الأمن التابع لها، مع عدم قبول فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين».

مناقشة أنشطة البعثة وتمديد تفويضها المنتظر

كما ناقش اللقاء جوانب مختلفة من أنشطة البعثة، بما في ذلك نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسألة تمديد تفويضها.

وفي وقت سابق، قالت ستيفاني وليامز إنها «مباحثات واسعة» حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية خلال زيارتها إلى روسيا، مشددة على أن اللقاء أكد «الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا».