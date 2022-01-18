Atwasat

وليامز تجري «مباحثات واسعة» بشأن الانتخابات في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:11 مساء
وليامز تجري «مباحثات واسعة» بشأن الانتخابات في روسيا
ستيفاني وليامز تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين. الثلاثاء، 18 يناير 2022 (حساب وليامز على تويتر)
alwasat radio

أجرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، «مباحثات واسعة» حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية خلال زيارتها إلى روسيا.

وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنها التقت في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حيث استعرضا الوضع في ليبيا، لافتة إلى أنها أجرت مشاورات واسعة حول العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

- وليامز تنهي زيارتها للقاهرة بعد لقاء عباس وشكري
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»

وشدد على أنهما أكدا «الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا».

وأمس الإثنين، اختتمت ستيفاني وليامز زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، التقت خلالها محاورين ليبيين، ومسؤولين مصريين.

وشددت وليامز خلال لقاءاتها في القاهرة على أهمية «الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تستعرض مع السفيرة البريطانية تحديات العملية السياسية في ليبيا
المنقوش تستعرض مع السفيرة البريطانية تحديات العملية السياسية في ...
ليبيا تدين الهجوم على مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي
ليبيا تدين الهجوم على مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي
بالصور.. حريق يلتهم ممتلكات خمس أسر في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة
بالصور.. حريق يلتهم ممتلكات خمس أسر في مخيم نازحي تاورغاء بترهونة
موسكو تبلغ وليامز رفضها فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين
موسكو تبلغ وليامز رفضها فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين
«السرير» أنتجت 17.71 مليون برميل نفط خلال 2021
«السرير» أنتجت 17.71 مليون برميل نفط خلال 2021
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات
ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات...
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
المزيد
360 مليون دينار إيرادات «الوطنية للحفر» خلال 2021‏
360 مليون دينار إيرادات «الوطنية للحفر» خلال 2021‏...
وزير المواصلات يتفقد مستجدات إزالة الألغام بمشروع مطار طرابلس
وزير المواصلات يتفقد مستجدات إزالة الألغام بمشروع مطار ......
الداخلية: إعادة مزرعة بطريق المطار لصاحبها بعدما استغلها مسلحون لسنوات
الداخلية: إعادة مزرعة بطريق المطار لصاحبها بعدما استغلها ......
«السرير» أنتجت 17.71 مليون برميل نفط خلال 2021
«السرير» أنتجت 17.71 مليون برميل نفط خلال 2021...
موسكو تبلغ وليامز رفضها فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين
موسكو تبلغ وليامز رفضها فرض حلول خارجية جاهزة على الليبيين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط