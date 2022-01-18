وليامز تجري «مباحثات واسعة» بشأن الانتخابات في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، «مباحثات واسعة» حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية خلال زيارتها إلى روسيا.

وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنها التقت في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حيث استعرضا الوضع في ليبيا، لافتة إلى أنها أجرت مشاورات واسعة حول العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

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وشدد على أنهما أكدا «الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا».

وأمس الإثنين، اختتمت ستيفاني وليامز زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، التقت خلالها محاورين ليبيين، ومسؤولين مصريين.

وشددت وليامز خلال لقاءاتها في القاهرة على أهمية «الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، يقبل بنتائجها جميع الأطراف».