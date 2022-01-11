وليامز والسفير الروسي يؤكدان ضرورة الحفاظ على «الزخم الانتخابي» ومواصلة العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 06:01 مساء
وليامز مع القائم بأعمال السفير الروسي في ليبيا, (حساب وليامز على تويتر)

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، والسفير الروسي في ليبيا، جَمشيد بولتايف، ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية في البلاد.

وقالت وليامز، خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها التقت اليوم في تونس، القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية في ليبيا، جَمشيد بولتايف.

وأوضحت أنهما ناقشا آخر تطورات الأزمة الليبية، وشددا على «الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية».

وأمس الإثنين، التقت وليامز في تونس، وزير الخارجية عثمان الجرندي، في أول زيارة لها بعد مباشرتها مهامها انطلاقًا من طرابلس.

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استعرضت وليامز، الجهود الجارية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا بعد تأجيل الاستحقاقات الانتخابية، والمساعي التي تقوم بها البعثة الأممية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الليبية، لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيمها في موعدها.

وأوضحت وليامز أنها أثنت على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما أكدت أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

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