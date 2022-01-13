نورلاند والقائم بالأعمال الروسي يقارنان الملاحظات حول الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، التقى اليوم الخميس، بمقر السفارة في العاصمة التونسية، القائم بالأعمال الروسي جمشيد بولتايف.

وأضافت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن لقاء نورلاند وبولتايف جاء «لمقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي».

والتقى القائم بالأعمال في سفارة روسيا لدى ليبيا، أمس الأربعاء في تونس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية.

- وليامز والسفير الروسي يؤكدان ضرورة الحفاظ على «الزخم الانتخابي» ومواصلة العملية السياسية في ليبيا

وقالت وليامز إنها وبولتايف شددا خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

تأتي هذه اللقاءات قبل أيام من اجتماعات مجلس الأمن المرتقبة حول ليبيا التي سيجري خلالها مناقشة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والنظر في تعيين ممثل خاص للأمن العام للأمم المتحدة ورئيس للبعثة التي اعتمد مجلس الأمن هيكلتها الجديدة في سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تقدم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، يوم 24 يناير، ويتوقع أن تعلن خلالها عن خطة عملها بشأن عملية الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.