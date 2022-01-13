المنفي يؤكد دعمه لإعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة وجامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعمه وحرصه التام على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي، خاصة جامعة بنغازي، التي تعد من أعرق الجامعات الليبية والعربية، وعلى أهمية العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.

جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم الخميس في طرابلس، وفدا من مدينة بنغازي، برئاسة عضو مجلس النواب عن المدينة، عائشة الطبلقي، ووكيل جامعة بنغازي للشؤون العلمية، الدكتور عبدالكريم الغزالي.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع وفد بنغازي خُصِّص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمدينة، وبحث الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها، وخاصة مشاريعها المتعثرة، وتطوير المعامل والمكتبة المركزية وتحديثها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله استعراض مخاطبات الجهات المختصة، وضرورة دفع عجلة البناء والإعمار في الجامعة. كما ناقش آلية توحيد مؤسسة المصرف الزراعي، وإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة ودعمها، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وتسهم في التنمية.