السائح للمنفي: الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه

لقاء المنفي مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، الإثنين 10 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن «الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه»، مؤكدا توافر اللقاحات ومواصلة المراكز الطبية تقديم التطعيمات للمواطنين والمقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي مع السائح، جاء للوقوف على أوضاع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، واتخاد الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد السائح للمنفي، على استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بدور العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في التصدي لهذه الجائحة من خلال برنامج التطعيمات وتوعية المواطنين بأخطارها.

- 518 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و8 حالات وفاة

وأشار المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيد السائح، قدم في ختام اللقاء، بطاقة تطعيم إلكترونية للمنفي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 518 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، منها 131 حالة حرجة، مشيرا إلى تماثل 837 مصابًا للشفاء، ووفاة 8 آخرون جراء الإصابة بالفيروس، وفق بيان المركز.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 10.8% من إجمالي 4791 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4273 منها. وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 393 ألفًا و983 حالة، منها 6916 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و271 حالة، وسُجلت 5796 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

لقاء المنفي مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، الإثنين 10 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)