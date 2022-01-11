المنفي يلتقي رئيس الأهلي طرابلس ويؤكد دعمه الأندية الرياضية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 11 يناير 2022, 09:28 صباحا
لقاء المنفي ورئيس النادي الأهلي طرابلس، 11 يناير 2022، (الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي طرابلس، فرج إدريس، حيث أكد أهمية دعم وتشجيع الأندية الرياضية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار «تعزيز دور الأندية في تماسك المجتمع والتقريب بين أبناء الوطن الواحد»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستعرض إدريس الأوضاع التي يمر بها الأهلي طرابلس، المقبل على مشاركة مهمة في دوري المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مثمنا وقوف المنفي مع النادي في المراحل الأولى من المشاركة.

ومن جانبه، أشاد المنفي بمساهمة النادي الأهلي طرابلس العريق في مسيرة الرياضة الليبية، كرافد مهم من روافد المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

وقدم إدريس، درع النادي للمنفي؛ تقديرا من الإدارة وجماهير الأهلي، على تعاونه مع النادي، وتذليل بعض الصعاب التي تواجهه.

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