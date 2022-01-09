المنفي يؤكد استمرار التشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 يناير 2022, 08:36 مساء
لقاء المنفي وعضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد. الأحد 9 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي, محمد المنفي، استمرار التشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان أمن واستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والخطوات المتخذة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة والعمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على استمرار التشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان أمن واستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان».

لقاء المنفي وعضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد. الأحد 9 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
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