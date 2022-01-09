المنفي والحافي يبحثان مسار الانتخابات وسبل إنجاح المصالحة

لقاء المنفي مع المستشار محمد الحافي، الأحد 9 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه صباح اليوم الأحد، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والحافي خُصِّص لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعدد من الملفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددًا على أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة.

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ولقاء المنفي مع المستشار محمد الحافي، هو الثاني خلال أقل من شهر، منذ الأزمة التي فجرها القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن هيكلة السلطة القضائية، والذي تراجع عنه المجلس لاحقًا بعد الجدل الذي صاحب الإعلان عن القانون عقب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الجديد يوم 14 ديسمبر 2021، برئسة المستشار مفتاح القوي.

لكن رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، طالب يوم 21 ديسمبر، المجلس الأعلى للقضاء بعدم تنفيذ القانون، إلى «حين البت في مشروعيته من قبل مجلس النواب، وذلك تفاديًا لبطلان ما يتخذ من قرارات وإجراءات تنفيذًا له» وذلك في خطاب موجه إلى المستشار محمد الحافي.