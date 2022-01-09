المنفي وعون يبحثان عراقيل زيادة إنتاج النفط وتحسين أوضاع القطاع

لقاء عون والمنفي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، الأحد 9 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، خلال لقائهما اليوم الأحد، سير الإنتاج وبعض العراقيل التي تعيق زيادة إنتاج النفط، وتحسين أوضاع القطاع بصفة عامة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي وعون الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي، جاء للوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع النفط، وتطرق إلى الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز.

- مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج الخام إلى 729 ألف برميل يوميًا

وانخفض إنتاج ليبيا النفطي إلى ما دون 800 ألف برميل يوميًا، بسبب أعمال الصيانة في شرق البلاد، بجانب إغلاق أربعة حقول نفط في الغرب، وذلك وفق نشرة «أرغوس» الاقتصادية الصادرة الثلاثاء الماضي.

وبلغ الإنتاج مطلع أسبوع الماضي نحو 780 ألف برميل يوميًا، منخفضًا عن مستوى 880 ألف برميل الذي تحقق في نهاية ديسمبر، وفقًا لمصدر في المؤسسة الوطنية للنفط. ويعد الإنتاج الحالي أقل بنسبة 30% من تقدير نشرة «أرغوس» الاقتصادية لإنتاج النفط الليبي في نوفمبر.