نورلاند يعبر للمشري عن دعم أميركا لأي عملية تمنح الليبيين حكومة منتخبة وذات سيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 11:42 صباحا
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط»، 23 مايو 2021.

عبر مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند عن دعم بلاده أي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين «حكومة قوية وموحدة وذات سيادة ومنتخبة»، التي يستحقونها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشار نورلاند، خلال الاتصال، إلى مساندة بلاده جهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد تأجيلها في ديسمبر الماضي، لافتا إلى حديث المشري عن استعداد نحو ثلاثة ملايين ليبي للإدلاء بأصواتهم، كما تناول الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح الشعب الثقة بأن الانتخابات ستُجرى في أقرب وقت ممكن.

- المشري يؤكد لنورلاند ضرورة الدفع بالمسار الدستوري
- المشري لوليامز: الاستفتاء على الدستور هو السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة
- نورلاند: عدد من الميليشيات كانت داعمة لموعد الانتخابات في 24 ديسمبر

وقال المشري، إنه من الضروري الدفع بالمسار الدستوري من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة، مؤكدا أهمية المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكافية لحل العقبات التي تواجهها، حسب بيان مجلس الدولة بشأن الاتصال.

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