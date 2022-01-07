المشري لوليامز: الاستفتاء على الدستور هو السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة

لقاء المشري مع وليامز، 7 يناير 2022، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن، حيث أكد المشري أن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس الجمعة، إذ أشار المشري إلى أهمية التوافق على قوانين تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأمس الخميس، اجتمعت المستشارة الأممية مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، حيث ناقشا دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية.

وأكدت وليامز دعم الأمم المتحدة لـ«جميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».