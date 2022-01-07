المشري لوليامز: الاستفتاء على الدستور هو السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 07:09 مساء
لقاء المشري مع وليامز، 7 يناير 2022، (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن، حيث أكد المشري أن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس الجمعة، إذ أشار المشري إلى أهمية التوافق على قوانين تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- وليامز تؤكد الدعم الأممي لجهود التغلب على تحديات العملية الانتخابية
- المشري: سألتقي عقيلة صالح لمناقشة المسار الدستوري والمناصب السيادية
- جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق

وأمس الخميس، اجتمعت المستشارة الأممية مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، حيث ناقشا دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية.

وأكدت وليامز دعم الأمم المتحدة لـ«جميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كورونا يضرب منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا
رياضة عالمية
الولايات المتحدة: شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تنطلق في 21 فبراير المقبل
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
أبطال «الأثقال» يمنحون ليبيا الذهب في البطولة العربية
رياضة محلية
حمم سياسية ومعارك قضائية تسخن المشهد التونسي
عربى
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول اعتبار السيجارة الإلكترونية أداة للإقلاع عن التدخين