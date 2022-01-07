وليامز تؤكد الدعم الأممي لجهود التغلب على تحديات العملية الانتخابية

لقاء النويري مع وليامز وزينينغا في طرابلس، الخميس 6 يناير 2022. (حساب وليامز على تويتر)

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دعم الأمم المتحدة لـ«جميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع رئيس مجلس النواب المكلّف، فوزي النويري، الخميس، في طرابلس، حيث ناقش اللقاء «دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية»، وفق تغريدة على حساب وليامز بموقع «تويتر».

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بدوره قال النويري عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء تطرق إلى القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها.

واجتمعت وليامز، الخميس، مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب حيث شهد الاجتماع استعراض أعمال مهام اللجنة التي شُكلت بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والمشاورات التي أجرتها البعثة الأممية مع القوى الدولية والإقليمية المعنية بليبيا.

وطالبت وليامز خلال الاجتماع، لجنة خارطة الطريق «بجدول زمني» يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 2.8 مليون ناخب مسجلين في ليبيا، واصفة الاجتماع بأنه «كان إيجابيًا» وفق ما غردت به عبر حسابها على «تويتر».