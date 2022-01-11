المشري يؤكد لنورلاند ضرورة الدفع بالمسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 11:02 صباحا
المشري ونورلاند، (أرشيفية: مجلس الدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه من الضروري الدفع بالمسار الدستوري من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وأكد المشري أهمية المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكافية لحل العقبات التي تواجهها، كما أشار البيان إلى «إبداء نورلاند تأييده لهذه الخطوات» لمعالجة الانسداد الحالي في العملية الانتخابية.

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وأُعيد الزخم حول المسار الدستوري هذه الأيام بعد تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021؛ إذ ركزت تبريرات الجهات السياسية بشأن تعذر الانتخابات على غياب الإطار الدستوري.

وأجرى المشري خلال الأيام الماضية لقاءات مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، ودبلوماسيين، تناولت إعادة إحياء المسار الدستوري للتحضير للانتخابات.

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