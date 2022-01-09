السايح يبحث دعم العملية الانتخابية مع سفير بوركينا فاسو

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم ترواري.، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 9 يناير 2022. (المفوضية)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا إبراهيم ترواري سُبل دعم العملية الانتخابية المرتقبة والتعاون في المجال الانتخابي بين الإدارات الانتخابية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء السايح وترواري بديوان مجلس المفوضية، وفق الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات. وأكد ترواري أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، ودعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير الجاري، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.