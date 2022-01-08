شباب كشافة درنة يشدون الرحال نحو الجنوب

شباب كشافة درنة يشدون الرحال نحو الجنوب. (تصوير: طه الديباني)

نظمت مفوضية كشاف درنة، رحلة إلى عدد من مدن ومناطق وواحات الجنوب، بمشاركة أكثر من 40 منتسبا لها من جميع الحلقات الكشفية (الأشبال، والفتيان، والمتقدم، والجوالة، وأعضاء المفوضية).

وتستمر الرحلة لمدة عشرة أيام حيث تشمل زيارة مدن وقرى: (غات، وأكاكوس، ومغاديت، ووادي الكواكب، والعوينات، وبحيرات أوباري، وقبر، وعون، وأم الماء).

وتأتي هذه الرحلة ضمن نشطات اللقاء الوطني لجوالة ليبيا وشباب الجامعات، والذي تنظمه الحركة العامة للكشاف والمرشدات تحت شعار «وطن واحد.. هدف واحد»، برعاية وزارة الشباب.

وفي فبراير من كل عام تحتفل الحركة الكشفية في ليبيا بالذكرى السنوية لتأسيسها، وخلال العام الجاري سوف تحتفل الحركة بالذكرى 68 لهذه المناسبة. وتأثرت الحركة الكشفية سلبًا بالأوضاع الأمنية، ولم يُتح لها الفرصة للقيام بالأنشطة التي تعودت على ممارستها.

شباب كشافة درنة يشدون الرحال نحو الجنوب. (تصوير: طه الديباني)