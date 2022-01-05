مؤسسة النفط تتحدث عن موعد عودة حقل المبروك للإنتاج

على هامش الاجتماع السنوي لشركة مبروك للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على عودة حقل المبروك إلى الإنتاج في أقرب وقت، مشيرة في هذا الصدد إلى تقديم شركة «مبروك» للعمليات النفطية، مخططًا شاملًا لإدارة المؤسسة ولجنة الملاك بخصوص إعادة تأهيل الحقل خلال العام المقبل 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مبروك، عبد الباسط الرفاعي، ورئيس لجنة الملاك عبد الله البرق.

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حضر الاجتماع أعضاء لجنة إدارة المشغل يوسف قريو، وحسني بادي، وعضو لجنة إدارة الملاك بالشركة فاضل عقيل، ورئيس وعضو هيئة المراقبة للشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

تقليص الميزانية

وتحدث رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النفط، وأهمها مشكلة «تقليص الميزانية التي أدت إلى زيادة الالتزامات على القطاع، وتسببت في عجز المؤسسة وشركاتها عن تنفيذ مستهدفاتها وخططها الطموحة لزيادة الإنتاج والمحافظة عليه».

واستعرض الاجتماع النشاط السنوي لشركة «مبروك» للعمليات النفطية خلال العام 2021، الذي يشمل الصحة والسلامة والبيئة والأمن، والحفر التطويري، وإنتاج النفط، والصيانة والمشاريع، وتأهيل حقل المبروك، والجوانب القانونية والمالية.

الميزانية المقترحة للعام 2022

وتناول العرض برامج العمل والميزانية المقترحة للعام 2022، والمشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام الحالي، كما قدمت هيئة الرقابة تقريرها، وردّت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة به. وقال صنع الله إن الشركة التزمت العام الماضي بالبدء في عمليات الصيانة بحقل المبروك حسب الجدول المقترح، وأصبحت وعود شركة مبروك تتحقق.

تدريبات محاكاة الحوادث البحرية

كما تطرق إلى جانب محاكاة وتمرينات الحوادث البحرية، حيث أوضح في هذا الجانب ضرورة مناقشة هذا الأمر مع الإدارات المعنية بالمؤسسة بمختلف الجوانب، وفق المواعيد والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ أكثر من سيناريو تدريبي خلال العام الحالي.

وبشأن المصروفات المالية، أكد صنع الله ضرورة أن تتواصل لجنة الإدارة المشغلة والشريك الأجنبي بشكل مستمر مع الإدارة المالية بالمؤسسة، موضحًا أنه تم اعتماد برامج المسوحات السيزمية البرية والبحرية التي ستنفذها الشركة خلال العام 2022.

برامج التنمية المستدامة

وحول برامج التنمية المستدامة، أشار إلى مشروع صيانة الطريق الرابط بين منطقة هراوة وحقل المبروك النفطي، الذي يبلغ نحو 70 كيلو متر، الذي سيضمن وصولًا سريعًا ومباشرًا إلى الحقل، بالإضافة إلى التخفيف من معاناة الأهالي بالمنطقة أثناء التنقل وتوفير طريق آمنة.

وطالب بضرورة الاستعداد والتركيز على برنامج العَمرة السنوية، التي ستقام بعد سنتين، وذلك بعد التنسيق الجيد لإنجاز هذه العَمرة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بملاحظات هيئة المراقبة ومراجعة المحاضر.

جانب من الاجتماع السنوي لشركة مبروك للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة مبروك للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)