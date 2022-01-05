مؤسسة النفط تطالب بتوفير حماية أمنية لحقل الجرف

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة مبروك للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، بضرورة توفير حماية أمنية لحقل الجرف، بناء على المقترح المقدم من شركة «مبروك» للعمليات النفطية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مبروك عبد الباسط الرفاعي، ورئيس لجنة الملاك عبد الله البرق.

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وأفاد بيان، نشرته مؤسسة النفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع «ناقش بشكل تفصيلي العراقيل والتحديات التي تواجهها الشركة، وأبرزها ما يشهده حقل الجرف من فراغ أمني نتاج عدم اعتماد ديوان المحاسبة المقترح المقدم من الشركة بشأن توفير حماية أمنية للحقل، بحجة أن توفيرها ليس من اختصاص إدارة الشركة».

حضر الاجتماع أعضاء لجنة إدارة المشغل يوسف قريو، وحسني بادي، وعضو لجنة إدارة الملاك بالشركة فاضل عقيل، ورئيس وعضو هيئة المراقبة للشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.