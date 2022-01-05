مؤسسة النفط تطالب بتوفير حماية أمنية لحقل الجرف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 07:30 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة مبروك للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، بضرورة توفير حماية أمنية لحقل الجرف، بناء على المقترح المقدم من شركة «مبروك» للعمليات النفطية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مبروك عبد الباسط الرفاعي، ورئيس لجنة الملاك عبد الله البرق.

- استئناف تشغيل حقل الجرف النفطي بعد أعمال صيانة

وأفاد بيان، نشرته مؤسسة النفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع «ناقش بشكل تفصيلي العراقيل والتحديات التي تواجهها الشركة، وأبرزها ما يشهده حقل الجرف من فراغ أمني نتاج عدم اعتماد ديوان المحاسبة المقترح المقدم من الشركة بشأن توفير حماية أمنية للحقل، بحجة أن توفيرها ليس من اختصاص إدارة الشركة».

حضر الاجتماع أعضاء لجنة إدارة المشغل يوسف قريو، وحسني بادي، وعضو لجنة إدارة الملاك بالشركة فاضل عقيل، ورئيس وعضو هيئة المراقبة للشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
انتهت عبر «WTV».. بالو وباكايوكو يخطفان فوز الهلال على خليج سرت
رياضة محلية
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ينهي إضرابا عن الطعام بعد 141 يوما
عربى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
«فرانس برس»: المتظاهرون يقتحمون مبنى بلدية كبرى مدن كازاخستان
دولى
كم يبلغ سعر الإصدار الخاص من سوبارو كروستريك؟
سيارات
في نيويورك.. آلاف الفقراء يجمعون عبوات المشروبات لكسب رزقهم
اقتصاد
الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار
اقتصاد
ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»
دولى
«أوميكرون» يكتسح أوروبا وأميركا.. ومنظمة الصحة تحذر من الأسوأ
دولى
تراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى 780 ألف برميل يوميا
ليبيا
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تشدد على الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية...
ليبيا
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة بمقعد واحد من نيسان