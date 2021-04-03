بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 07:26 مساء
بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي, (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية «فيبر أوبتك»، بحقل المبروك النفطي.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، كان المشروع متوقفًا منذ الهجوم الإرهابي سنة 2015 على الحقل، وهو من المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجيل الجديد، لربط جميع الحقول النفطية بشبكة اتصالات الألياف البصرية، بتنفيذ شركة البنية المتطورة.

وأوضح البيان أن حقل المبروك كان ينتج قبل أن يتم تدميره نحو 34 ألف برميل/ يوم.

فيما زار رئيس لجنة الإدارة لشركة مبروك للعمليات النفطية الحقل خلال الفترة الماضية، وتفقد الوضع العام وتوفير الحراسة المناسبة، وأعطى الإذن للفرق الفنية للتجهيز والمباشرة في عمليات التقييم والتنظيف استعدادًا لإعادة تأهيله، وفق البيان.

كما تم الاتفاق بين شركة الواحة وشركة مبروك، على أن يتم التنسيق بينهما وتوحيد الجهود فيما يتعلق بحقلي الباهي، التابع للشركتين، لوضع خطة عمل من أجل تأهيل الحقلين بمعدات مبكرة مشتركة نظرًا لقرب المسافة بينهما، لحين التقييم النهائي للحقلين وإعادة إنشاء معدات إنتاج مناسبة لكليهما.

بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي, (المؤسسة الوطنية للنفط)
بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي, (المؤسسة الوطنية للنفط)
بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي, (المؤسسة الوطنية للنفط)
بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي, (المؤسسة الوطنية للنفط)
بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي, (المؤسسة الوطنية للنفط)
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