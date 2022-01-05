«الداخلية»: تفجير مخلفات الحروب المنزوعة من منطقة الجفارة

تفجير مخلفات الحروب المنزوعة من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن فريق نزع الألغام ومخلفات الحروب بجهاز المباحث الجنائية، فجر مخلفات الحروب المنزوعة من منطقة الجفارة خلال المدة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن عملية التفجير حدثت في منطقة الهيرة، وذلك بعد حملة موسعة قام بها فريق نزع الألغام ومخلفات الحروب بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة، بناء على التنسيق المسبق بين رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، ومدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر لطيف.

وفي 26 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بدء إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة، مطالبة المواطنين بالتبليغ عن أي جسم غريب أو مخلفات حروب في المنطقة.

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طالبت الوزارة جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة، بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة والتبليغ عن وجود أي جسم غريب أو مخلفات حروب، خاصة أصحاب المزارع.

والسبت، قالت الوزارة إن فريق نزع الألغام ومخلفات الحروب، تمكن من إزالة عدد من القواذف ومخلفات الحروب من مدرسة شهداء السواني، بمنطقة الجفارة.

تفجير مخلفات الحروب المنزوعة من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)

تفجير مخلفات الحروب المنزوعة من منطقة الجفارة, (وزارة الداخلية)