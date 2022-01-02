مازن يتابع خطة ميكنة وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 07:46 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن يجتمع مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، اليوم الأحد، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة، خطة ميكنة وزارة الداخلية، وربط مديريات الأمن، ونظام إصدار الحالة الجنائية بفروع جهاز المباحث الجنائية على مستوى ليبيا لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تطرق إلى «مناقشة العراقيل التي تواجه المركز ووضع الحلول بما يساهم في الرقي بمستوى أداء وزارة الداخلية فنياً وتقنياً».

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وأضاف أن الوزير استمع لشروح وافية حول الخطط التي يقوم بها مركز المعلومات والتوثيق من ربط لمديريات الأمن والأنظمة الإدارية والأرشفة الإلكترونية لكافة مكونات الوزارة لتسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت وسرعة الإنجاز وإدخال التقنية الحديثة في العمل الأمني والشرطي.

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن يجتمع مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن يجتمع مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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