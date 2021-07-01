وزارة الداخلية تبحث تنفيذ إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 01:57 مساء
اجتماع وزارة الداخلية لبحث الخدمات الإلكترونية، 1 يوليو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إطلاق الخدمات الإلكترونية لمشروع التحول الرقمي للوزارة.

جاء ذلك في اجتماع بين مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بديوان الوزارة مع عدد من المهندسين بشركة المدار الجديد، وبحضور مهندسين فنيين بمركز المعلومات والتوثيق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء وضع الترتيبات الأخيرة لعملية ربط مديريات أمن طرابلس وتاجوراء وجنزور وجهاز المباحث الجنائية ومكتب البحث الجنائي طرابلس ومركز شرطة المدينة بالشبكة الإلكترونية مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وذلك للتبادل الآمن للبيانات والمعلومات بين جميع مكونات الوزارة.

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