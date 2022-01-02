صنع الله يعد باستكمال مبنى معامل كلية الهندسة وإنشاء المعهد النوعي بجالو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 04:00 مساء
صنع الله خلال اجتماعه مع المسؤولين في بدلية جالو. الأحد يناير . (المجلس البلدي جالو)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، باستكمال أعمال إنشاء سور ومبنى المعامل الخاص بكلية الهندسة في بلدية جالو، وكذلك الشروع في إنشاء المعهد النوعي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارته، صباح اليوم الأحد، رفقة مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، ومدير إدارة الإنتاج، أنور عقيل، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، خالد بوخطوة، إلى مقر كلية الهندسة والنفط بجالو.

وكان في استقبال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والوفد المرافق له كل من عميد بلدية جالو المكلف، يوسف بوعوينة، وعضو المجلس البلدي، أحمد التواتي، ووكيل يوان البلدية، علي موج رفقة مجلس إدارة كلية الهندسة والنفط.

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وقال المجلس البلدي جالو عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارة صنع الله تأتي ضمن جولته على المشاريع التي يجري تنفيذها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بمدن الواحات (جالو - أوجلة - اجخرة)، مشيرًا إلى أن صنع الله تفقد خلال «زيارته لجالو مشروع إنشاء سور ومبنى المعامل بالكلية ووعد باستكمال المشروع وتوريد المعامل قريباً».

وأضاف المجلس البلدي جالو أن صنع الله ناقش على هامش الزيارة أسباب «تعثر مشروع إنشاء المعهد النوعي التابع للمؤسسة» حيث وعد صنع الله بأن «الشروع في إنشائه سيبدأ قريبًا وأنه سيكون من ضمن معاهد المؤسسة المعتمدة».

كما أشار المجلس البلدي جالو إلى أن مسؤولي البلدي قدموا لوفد المؤسسة الوطنية للنفط خلال الزيارة عدة مشاريع لحل بعض المختنقات بعدد من القطاعات الخدمية بالمدينة أهمها المرافق التعليمية والصحية.

صنع الله خلال اجتماعه مع المسؤولين في بدلية جالو. الأحد يناير . (المجلس البلدي جالو)
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