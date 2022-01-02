صنع الله يضع حجر الأساس للمركز الثقافي بأوجلة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، السبت، إلى مدينة أوجلة في زيارة يضع خلالها حجر الأساس للمركز الثقافي للبلدية، ويتابع ترميم المرحلة الأولى للمدينة القديمة.

وخلال الزيارة، التقى صنع الله، عميد بلدية أوجلة، أحمد محمد بترون، وأعضاء المجلس البلدي ومشايخ وحكماء وأعيان ونشطاء المدينة، حيث أكد أن المؤسسة «لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لأهالي المناطق المجاورة للعمليات»، وفق بيان صادر عن المجلس البلدي أوجلة.

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وأشار صنع الله إلى اهتمام المؤسسة بتنفيذ برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بمنطقة الواحات، إضافة إلى عملها على حلحة بعض المختنقات والتحديات في بلدية أوجلة.

وإضافة إلى مشروع ترميم المدينة القديمة، الذي تنفذه شركة «فنترسهال» تحت إشراف إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، يشمل برنامج زيارة صنع الله إلى أوجلة تفقد موقع بئر الركب التاريخية.