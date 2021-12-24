إنشاء مركز إيواء متكامل لذوي الإعاقة بمدينة سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 12:35 صباحا
وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني (وزارة الشؤون الاجتماعية)

وافقت حكومة الوحدة الوطنية على إنشاء مركز إيواء متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بمناطق ليبيا الشرقية والغربية، على أن يكون مكانه في مدينة سبها.

جاء ذلك بناء على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية، وتماشيا مع خطة التنمية المكانية التي تنتهجها الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين في ربوع ليبيا، وفق ما جاء في بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن إنشاء هذا المركز يأتي تخفيفًا للمعاناة التي يتكبدها مواطنو المنطقة الجنوبية خصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء سفرهم للحصول على الخدمات.

وأضافت أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني كانت قد أرسلت كتابًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الموافقة على إنشاء مركز إيواء متكامل لذوي الإعاقة بمدينة سبها، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية التاسع للعام الحالي 2021.

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