اللجنة الوزارية تحدد موعد تسليم شركات الطباعة الكتاب المدرسي

الكتاب المدرسي (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

حددت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة الكتاب المدرسي، مدة زمنية قدرها شهرًا من تسليم النسخة الإلكترونية للكتاب المدرسي، وتعهدت بسداد المبلغ المالي بعد تسليم الكمية كاملة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وقالت اللجنة إن الشركات المحلية والدولية التي سيجري تكليفها تعهدت بتوريد الكتاب على دفعات، وأن أولى الدفعات سوف تُسلم بعد ثلاثة أسابيع من بدء العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمران القيب، وبحضور وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد فرج أبوخزام، ووزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، ووزير المواصلات المهندس محمد سالم الشهوبي، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود.

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كما حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الديوان المهندس علي التبروري، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور الطاهر البشير الحبيب، وكذلك الدكتور جمال الفردغ مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمود حسين اليتيم الخبير القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلم.

وجرى في هذه الجلسة دعوة مجموعة من الشركات المحلية والدولية للاطلاع على مواصفات الكتب المطلوب طباعتها.

يأتي ذلك في أعقاب تكليف القيب برئاسة اللجنة الوزارية المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإيجاد آلية مثلى لتوفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس كافة خلال المدة القريبة المقبلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، أن مبلغ الـ 190 مليون دينار المخصصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لا تزال في حسابها، وذلك ردًا على حديث رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن تخصيص المبلغ منذ يونيو الماضي لطباعة الكتاب المدرسي لطلاب العام الدراسي 2021 - 2022.

وأعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، الإثنين الماضي، حبس وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي. وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لحل مشكلة الكتاب المدرسي تجتمع بطرابلس (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لحل مشكلة الكتاب المدرسي تجتمع بطرابلس (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لحل مشكلة الكتاب المدرسي تجتمع بطرابلس (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لحل مشكلة الكتاب المدرسي تجتمع بطرابلس (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)