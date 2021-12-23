أبوخزام يتسلم مهام وزارة التعليم.. ويؤكد: توزيع الكتب المدرسية «أمن قومي»

أبو خزام خلال تسلمه مهام وزارة التعليم خلفا لموسى المقريف، 23 ديسمبر 2021. (الوزارة)

تسلم وزير التربية والتعليم المكلف أحمد فرج أبوخزام مهامه صباح اليوم الخميس، خلفًا للوزير المحبوس احتياطيا موسى المقريف على خلفية أزمة طباعة الكتاب المدرسي، فيما بحث الوزير المكلف الأزمة، معتبرا أنها «أمن قومي».

كما تناول أبوخزام في اجتماع مع عدد من المسؤولين بالوزارة الخطة الدراسية الطارئة في ظل جائحة كورونا وامتحانات الدور الثاني، وإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادات العامة.

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وشدد الوزير المكلف في كلمته على ضرورة وضع عملية تضمن السرعة في عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية التي وصفها بـ«قضية أمن قومي». وأكد على ضرورة قيام الإدارات، والمكاتب، والهيئات، والمراكز بدورها الفعلي دون تقصير.

وحضر الاجتماع وكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات حسن الكبير، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان اعلي التبروري، ومديرو المصالح والهيئات والمراكز والإدارت والمكاتب بالوزارة.

أبو خزام خلال تسلمه مهام وزارة التعليم خلفا لموسى المقريف، 23 ديسمبر 2021. (الوزارة)