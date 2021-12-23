أبوخزام يتسلم مهام وزارة التعليم.. ويؤكد: توزيع الكتب المدرسية «أمن قومي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 03:06 مساء
أبو خزام خلال تسلمه مهام وزارة التعليم خلفا لموسى المقريف، 23 ديسمبر 2021. (الوزارة)

تسلم وزير التربية والتعليم المكلف أحمد فرج أبوخزام مهامه صباح اليوم الخميس، خلفًا للوزير المحبوس احتياطيا موسى المقريف على خلفية أزمة طباعة الكتاب المدرسي، فيما بحث الوزير المكلف الأزمة، معتبرا أنها «أمن قومي».

كما تناول أبوخزام في اجتماع مع عدد من المسؤولين بالوزارة الخطة الدراسية الطارئة في ظل جائحة كورونا وامتحانات الدور الثاني، وإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادات العامة.

تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين بتولي وزارة التعليم «موقتا»
«الرقابة الإدارية»: تدخل المقريف في أعمال مركز المناهج التعليمية أخر توريد الكتاب المدرسي

وشدد الوزير المكلف في كلمته على ضرورة وضع عملية تضمن السرعة في عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية التي وصفها بـ«قضية أمن قومي». وأكد على ضرورة قيام الإدارات، والمكاتب، والهيئات، والمراكز بدورها الفعلي دون تقصير.

وحضر الاجتماع وكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات حسن الكبير، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان اعلي التبروري، ومديرو المصالح والهيئات والمراكز والإدارت والمكاتب بالوزارة.

أبو خزام خلال تسلمه مهام وزارة التعليم خلفا لموسى المقريف، 23 ديسمبر 2021. (الوزارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 0 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي
رياضة عالمية
السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لـ«كوفيد»
دولى
وفد من وزارة الداخلية ينسق مع السلطات البرازيلية لاسترجاع قطعة أثرية
ليبيا
وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
خريطة احتياطات الدول العربية من الذهب خلال 2021.. ليبيا رابعا
اقتصاد
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
ليبيا
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
ليبيا
الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مراجعة لـ«بي إم دبليو 240i إم كوبيه» الجديدة