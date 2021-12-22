مديرية أمن بنغازي: القبض على شخص من ذوي السوابق

المطلوبون عقب القبض عليهم في مركز شرطة البركة، 22 ديسمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)

ألقى مركز شرطة البركة القبض على شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى عدة مراكز شرطية، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

وأشار بيان المديرية، اليوم الأربعاء، إلى أن «ثلاثة أشخاص قاوموا أعضاء التحريات في محاولة لتحرير الشخص المطلوب ويُدعى (و.م .ع)».

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ونوهت المديرية بـ«ضبط المطلوب في حالة سكر ظاهر وعند الخروج به تعرض أعضاء التحريات للمقاومة والتهجم من الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في حالة سكر ظاهر في محاولةٍ منهم لتحريره»، مشيرة إلى السيطرة على الأشخاص الثلاثة وإصابات تعرض لها أعضاء وحدة التحريات بالمركز».

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، حسب البيان.

المطلوبون عقب القبض عليهم في مركز شرطة البركة، 22 ديسمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)