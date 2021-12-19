ضبط 45 شخصا في طرابلس مطلوبين على ذمة قضايا

صورة مجمعة للمتهمين المضبوطين, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 45 شخصًا في طرابلس، خلال الفترة الماضية، مطلوبين على ذمة عدد من القضايا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ضبط هؤلاء المتهمين جاء من خلال فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، «في إطار الجهود المبذولة في ضبط وردع المجرمين والخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة».

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وتابعت الوزارة أن المضبوطين مطلوبون على ذمة عدد من القضايا، منها خيانة الأمانة والسرقة بالإكراه، والتزوير وتجارة الخمور المحلية والمخدرات.

وبحسب البيان، أُحيل المقبوض عليهم لجهات الاختصاص والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.